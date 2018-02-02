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Yıl 1998: Türkiye'de zorla oynatılan ayılar artık özgür...

02 Şubat 2018 17:55

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1998 yılında, Türkiye'de ayı oynatmanın tamamen sonlandırılmasını ele aldığı haberi var. BBC muhabiri Duncan Kennedy'nin hazırladığı haberde, İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Dünya Hayvanları Koruma Birliği (WSPA) ile Türk yetkililerin birlikte çalışmasıyla, ayı oynatma geleneğinin ortadan kaldırılması anlatılıyor. Böylece Türkiye'nin, ayı oynatma geleneğinin o tarihte hala sürdüğü Hindistan ve bazı Balkan ülkelerine örnek olabileceği yorumu yapılıyor. BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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