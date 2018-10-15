Yıl 1975 | Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla Atatürk'ü anlatıyor: Saraylarda oturmaktan hoşlanmıyordu

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Ayla'nın Atatürk ile ilgili anısı, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Atatürk'ün en sevdiği sanatçılardan biri olan Safiye Ayla, 1975 yılında katıldığı bir programda Atatürk'ü anlatıyor. TRT arşivlerinde yer alan görüntülerde, Nazmi Kal'ın sunuculuğunu yaptığı programa katılan Safiye Ayla'nın Atatürk anısı dikkat çekerken, Ayla, Atatürk'ün, "Bizim Selanik'te hayat bir kuru kestanedir" sözünün de hikayesinden söz ediyor. Görüntülerde, Safiye Ayla, Atatürk için, "Son derece mütevazıydı. Saraylarda oturmaktan asla hoşlanmıyordu. Diyordu ki, ‘ben bu sarayları sevmiyorum'" derken, "‘Ben köşkten ziyade, böyle küçük yerleri tercih etmek istiyorum, bir vatandaş olarak, böyle mütevazı yaşamak istiyorum' demişti" diye ifade ediyor.