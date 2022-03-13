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Yıkımına başlanan 'Dünyanın en saçma binası'nın pastasını yaptılar

Bir pastane tarafından yapılan pasta, yıkımı devam eden binanın önünde sergilendi

13 Mart 2022 12:46

Kahramanmaraş'ta bir pastane Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramalarda ilk sırada çıkan 18 katlı İl Özel İdare binasının bire bir pastasını yaptı. Pastane çalışanı yapılan çalışmanın hiç kolay olmadığını söyledi.

Dünyanın en saçma binasıpastabinamaraşfotoğraf

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