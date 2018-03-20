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Spor

Yıkımı süren Abdi İpekçi Spor Salonu'nun son hâli

20 Mart 2018 17:58

Asbest kontrolü yapılmadığı için yıkım bir süre önce durdurulan İstanbul Zeytinburnu'daki Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımına yeniden başlandı. Şu ana kadar yüzde 75'lik kısım tamamlandı. Abdi İpekçi Spor salonunda yıkım çalışmaları yeniden başladı. 23 Ocak'ta başlayan ilk çalışmalar, çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerinin asbest kontrolü yapılmadığı iddia ederek şikayetçi olmaları üzerine, Kaymakamlık tarafından durdurulmuştuŞikayet üzerine durdurulan çalışmalar, kontrollerin ardından tekrar başladı.Spor salonunda şu anda yıkımın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı tamamlandı. Binanın arka bölümü tamamen yıkılırken, sadece ön bölümde küçük bir kısım ayakta kalmış durumda. Arka tarafta yıkılan bölümlerde enkazın büyük bölümünün temizlendiği görüldü. Alanda binayı taşıyan dev kolonlar kalmış durumda.Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak.

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