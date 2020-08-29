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Dereli'de yıkıma neden olan sel böyle başladı; işte ilk anlar

7 ilçede yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesi oldu

29 Ağustos 2020 08:54

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Dereli'deki sel anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Görüntülerde taşan erenin cadde ve sokaklarda yarattığı yıkımın nasıl başladığı görülüyor. 

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. 7 ilçede yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen yer ise Dereli ilçesi oldu. İlçenin ortasından geçen ve sel ile birlikte taşan dere, binaların yıkımına, araçların sürüklenmesine, ağaçların kopmasına ve ilçenin sokaklarının çamur, balçık ve kayalarla dolmasına neden olmuştu. 

15 bina için yıkım kararı verilen ilçede, temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor. 

TIKLAYIN - Giresun'da can kaybı 10'a yükseldi

TIKLAYIN - Selden zarar gören Dereli’de, 2’si kamu binası 15 binanın yıkımı gerçekleştirildi

TIKLAYIN - 9 kişinin yaşamını yitirdiği Giresun'daki sel felaketinde kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

TIKLAYIN - Giresun’daki sel felaketinin ardından uzmanlar uyarıyor: İçme sularına dikkat!

 

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