Dereli'de yıkıma neden olan sel böyle başladı; işte ilk anlar

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Dereli'deki sel anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde taşan erenin cadde ve sokaklarda yarattığı yıkımın nasıl başladığı görülüyor.

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetmiş, kayıp 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. 7 ilçede yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen yer ise Dereli ilçesi oldu. İlçenin ortasından geçen ve sel ile birlikte taşan dere, binaların yıkımına, araçların sürüklenmesine, ağaçların kopmasına ve ilçenin sokaklarının çamur, balçık ve kayalarla dolmasına neden olmuştu.

15 bina için yıkım kararı verilen ilçede, temizlik ve ıslah çalışmaları devam ediyor.

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