Yıkıma gelen belediye ekiplerini engellemek için barikat kurup yolu kapattılar

Sivas Belediyesi ekipleri ruhsatsız olduğu gerekçesi ile iki binanın yıkımı için harekete geçti, arsa sahipleri ise iş makinelerinin de kullanacağı yolun bir kısmına barikat kurup, “tapulu arazimiz” diyerek ulaşıma kapattı.

Esenyurt Mahallesi Çayır Sokakta, belediye yıkım ekiplerinin geldiğini öğrenen Sinan Aydın ve Rüstem Coşkun, yıkım için iş makinelerinin kullanmak zorunda olduğu yolun, iddiaya göre kendilerine ait tapulu parseller içerisinde kaldığını gerekçe gösterip yolda barikat kurdu. Kurulan barikata “Bu alan tapulu özel mülktür girilmez” yazısı asarak yolu ulaşıma kattı. Yıkım için gelen ekipler polisten yardım istedi. Belediye ekipleri bina içerisindeki eşyaları polis kontrolünde dışarı çıkarttı. Yıkımın ise pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.