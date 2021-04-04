Yıkılan binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında riskli binaların yıkımı sırasında, bir görevli enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri sürüyor.

Bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması ve bina yıkılırken görevlinin binanın altında kalmamak için kaçma anı izleyenleri korkuttu. Binanın koştuğu yöne doğru yıkılmaması nedeniyle enkaz altında kalmaktan kurtulan görevli binanın yıkılmasından kaynaklı toz bulutundan kaçamadı. O anlar ise kameralara böyle yansıdı.