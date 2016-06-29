Yiğit Bulut: Ülkede bomba patladıktan sonra 3-5 dakika haberi yapmak, abartmak zevk mi veriyor size?

Atatürk Havalimanı'daki patlamada 10 kişi hayatını kaybettiği bilgisi verilirken TRT Haber haberi ayrıntılarıyla vermek yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yiğit Bulut'un yayınına devam etti. Yiğit Bulut ayrıca patlamayı haber yapan gazetecilere "“Anlamıyorum, bir ülkede bir bomba patladıktan sonra bunun 3-5 dakika haberini yapmak, haberi abartmak size zevk mi veriyor, daha mı rahat uyuyorsunuz gece? ABD zaten uyarmıştı diye haber yapmak boyunuzu mu büyütüyor? Bu olmaz, bu medya mensupluğu değil" dedi.