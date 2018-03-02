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Yiğit Bulut: 'Çekyat' mı bu; Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya

02 Mart 2018 19:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmalarından Yiğit Bulut, Çekya'nın eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim'i serbest bırakmasına tepki gösterirken, "Çekya diye bir şey yok, onun sahibi Almanya" ifadesini kullandı. Eski PYD Eş Başkanı Salih Müslim, geçen hafta pazar günü Prag'da gözaltına alındı. 2 günlük gözaltı süresi sonrası mahkemeye çıkartılan Müslim, serbest bırakıldı. Müslim'in serbest bırakılmasını TRT Haber'de değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, kararı önceden tahmin ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı: "Avrupa Birliği (AB) içerisinde Çekya mı 'çekyat' mı, 'çekyoş' muydu, onun bir sürü farklı adı vardı. Bu ülkenin kendi kararını alması mümkün değil. Bunun sahibi Almanya. Uzatmaya gerek yok"

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