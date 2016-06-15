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Yiğit Bulut: Bu ülkede Erdoğan'dan başka kimse siyaset yapmasın

15 Haziran 2016 15:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Yiğit Bulut, "Türkiye'de Erdoğan dışında kimsenin siyaset yapmaması gerektiğini" savundu. TRT Haber'de yayınlanan 'Yeni Türkiye' programında konuşan Yiğit Bulut "Bu ülkede zaten lider var siyaseti yapıyor. Başka kimsenin isyaset yapmasına da ihtiyaç yok. İçerde de siyaset yapıyor, dışarda da siyaset yapıyor. Bizim görevimiz bu ülkede lidere destek olmak" dedi. Liselerdeki ve üniversitelerdeki protestoları da eleştiren Yiğit Bulut, "Taş devrindeki gibi bir birinizin kafasına sopayla vuruyorsunuz. Neyi paylaşamıyorsunuz?" diye konuştu.

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YiğitBulutRecep Tayyip Erdoğansiyaset yapmasın

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