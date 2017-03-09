YGS stresini halay çekerek attılar

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde kurs gören öğrenciler, pazar günü gerçekleşecek olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi halay çekerek stres attı. Park vadi mesire alanında düzenlenen programında öğrenciler çalan müzik eşliğinde halay çekip, oyunlar oynayarak YGS öncesi eğlenceli dakikalar geçirdi. Burada konuşan Kaymakam Bülent Karacan, "Bizler de bu yollardan geçtik. Hayatınızın en önemli sınavı olduğunu bilin. Bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerektiğini mutlaka bilin. Bir yılınızı hiç yaşanmamış sayın. Ama ondan sonra bitin ömrünüz sizin oluyor" dedi.