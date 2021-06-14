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Yetiştirdiği karpuzu "Para etmiyor" diyerek yere fırlatan çiftçi: Böyle iktidar mı olur ya!

Çiftçi, Akşener'e, “Sen kurtaracaksın” dedi

14 Haziran 2021 19:48

İyi Parti lideri Meral Akşener’in Adana’da tarla ziyareti gerçekleştirdiği sırada bir çiftçi, “para etmiyor” diye sitem etti, yetiştirdiği karpuzu yere atarak parçaladı. "Böyle iktidar olur mu ya!" sözleriyle tepkisini dile getiren çiftçi, "Sen kurtaracaksın" ifadelerini kullandı. Bir başka çiftçi ise, "Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım?" diye sordu.

Adana Ceyhan'da esnafın ardından bir tarlayı ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, karpuz ve soğan üreticisinin sorunlarını dinledi.

Bir çiftçi, “para etmiyor” diye sitem ederek yetiştirdiği karpuzu yere fırlattı. “Böyle iktidar olur mu ya!” sözleriyle iktidara tepki gösteren çiftçi, Akşener'e, “Sen kurtaracaksın” dedi.

“Soğanı çuvala doldurmanın maliyeti 350 kuruş, gelen tüccar 200 kuruş veriyor ve pazarda bu soğan 2 buçuk 3 liraya satılıyor” sözleriyle dert yanan ve çuvaldaki soğanları yere döken çiftçi, “Perişan durumdayız. Geçen yıl bin 600 liraya aldığımız gübre 4 bin 200 lira oldu. Ayakta duramıyoruz, çiftçiler bitti. Çiftçiye destek veriyoruz dedikleri günün ardından her şeye zam geldi. Bir senede yüzde 200 zamlandı” şeklinde konuştu.

Akşener, partisinin salı günkü TBMM grup toplantısında kullanmak için çiftçinin yere döktüğü soğanlardan iki adet aldı.

Bir başka karpuz üreticisi ise şöyle isyan etti:

“300-400 dönümlük yerdeki ürünler 30 kuruştan alınıp zincir marketlerde 4-5 liradan satılıyor. Biz üreticiler ise 1 buçuk liradan satıyoruz zabıtalar bizi kovuyor. Çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Perişan durumdayız. Yönetimin değişmesini istiyoruz. Kendimizi bu işe verdik, bu kadar olayın içinde şimdi zabıtalar bırakmıyor… Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım, uyuşturucu mu satalım?

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