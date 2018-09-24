T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yeterli öğrenci kayıt yaptırmayınca imam hatip ortaokulu açılmadı

24 Eylül 2018 14:31

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, daha önce meslek lisesiyken tadilat yapılıp, imam hatip ortaokuluna dönüştürülen; müdür, müdür yardımcısı ile öğretmenlerin atandığı, 4 katlı ve 18 derslikli Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'nun, yeterli öğrencinin kayıt yaptırmaması nedeniyle eğitim- öğretime açılmadığı ileri sürüldü. Eğitim-İş Sendikası'nca duruma tepki gösterilirken, yetkililer ise okulun, tadilat sürdürüldüğü için yeni döneme yetişmediğini iddia etti. Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde daha önce meslek lisesi olan 4 katlı ve 18 derslikli bina, yeterli öğrenci olmadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Gerzele İmam Hatip Ortaokulu'na çevrildi. Bina, dışı başta olmak üzere içinde de çeşitli tadilatlar yapılarak, yenilendi. Okula müdür, müdür yardımcısı ve 7 öğretmen atandırken, 2018- 2019 eğitim ve öğretim sezonuna hazırlandı; ancak yeterli öğrenci kayıt yaptırmadı. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan, sadece 7 öğrencinin kayıt yaptırması üzerine imam hatip ortaokulunun açılmamasına karar verildiğini öne sürdü. Aydoğan, bu 7 öğrencinin de başka okullara gönderildiğini söyledi. Okulda halen müdür ve müdür yardımcısı görevlerine devam ederken, iddiaya göre, atanan 7 öğretmen de başka okullara tayin istedi. Okul yetkilileri ise binanın tadilatı bitmediği için açılışının yeni eğitim- öğretim dönemine yetişmediğini söyledi. Eğitim-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Aydoğan, "Okul, geçen mayıs ayında açıldı. Yöneticileri ve öğretmenleri atandı; ama eylül ayına geldik sadece 7 öğrenci kayıt yaptırmış. Biz imam hatip olmasına karşı değiliz, saygı duyuyoruz; ancak bu bölgede ihtiyaç yok. Boş kalan bu bina, anadolu lisesi olarak değerlendirilebilirdi. Öğrencilerin kullanımına açılması gerekiyordu. Liselerde 40- 50 kişilik sınıflar var. Okullar ihtiyaca göre açılmalı. İmam hatiplerin çoğu boş, öğrenci yok. Kriz varken bu binaların boşa harcanmaması gerekiyor" dedi.

ETİKETLER

imam hatipyeterli öğrenciaçılmadıkayıtdenizliimam hatiportaokuluaçılmadıokul

Diğer Videolar

Sahaya giren Kangal köpeği maçı durdurdu

Otel müşterisi, temizlikçi kadını asansörden dışarı fırlattı

Hayvan SOS: Botla kürek çekip, oltadaki martıyı kurtardılar

İdil Devlet Hastanesi'nde yangın, hastalar tahliye edildi

Fatih Portakal'dan İmamoğlu'na: Hiçbir insan küfrü hak etmez

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük kısmı gri alanda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Kılıçdaroğlu 20 madde açıkladı: FETÖ'nün siyasi ayağı Erdoğan'dır...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu: 19 suç kaydı olması bir...

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Bülent Arınç'ın 2013'teki sözleri yeniden gündemde: Başbakanımız, "Hoca efendinin bizden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

İhsan Oktay Anar sokak röportajında: İnanmayı değil bilmeyi tercih ederim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24