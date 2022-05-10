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'Yetenek Sizsiniz' yarışmasındaki 'cadı şovu' sosyal medyada gündem oldu; bir anda sahneden kayboldu

10 Mayıs 2022 11:13

İngiltere'de düzenlenen Yetenek Sizsiniz(Britain's Got Talent) yarışmasında, hünerlerini sergileyen cadı kostümlü  yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı korku temalı şovunun ardından sahneden bir anda kaybolunca, salondakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cadı, asasını yere vurmasının ardından saniyeler sonra ateşler saçarak ortadan kayboldu. Bu sırada jüri ve konukların şaşkınlıkları da yüzlerine yansıdı.

İngiltereyetenek sizsinizcadı şovu

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