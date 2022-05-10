'Yetenek Sizsiniz' yarışmasındaki 'cadı şovu' sosyal medyada gündem oldu; bir anda sahneden kayboldu

İngiltere'de düzenlenen Yetenek Sizsiniz(Britain's Got Talent) yarışmasında, hünerlerini sergileyen cadı kostümlü yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı korku temalı şovunun ardından sahneden bir anda kaybolunca, salondakiler büyük bir şaşkınlık yaşadı.