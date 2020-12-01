Yeşim Salkım, kızının boşanma sürecini anlattı: Koltukta yatıyorum ama olsun...

BloombergHT'de 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına kızı Gizem Salkım ile katılan şarkıcı Yeşim Salkım, hayatındaki değişiklikleri esprili bir dille anlattı. Boşanma sürecini atlatan kızıyla yeniden birlikte yaşamaya başlayan Salkım, “Gizem evlenince ben de küçük bir eve geçtim. Ben nereden bileyim geri geleceğini. Şimdi odam yok, odamı da aldı. Şu anda koltukta yatıyorum ama olsun...” dedi.

Yeşim Salkım, "Kızım için hayatımı veririm. Oda ne ki?" diye konuştu. Gizem Salkım da esprili bir dille "Ben almadım, sen verdin. Kaç kere sordum. Şimdi yeni oda yapıyoruz ona o küçük yere" ifadesini kullandı.

Gizem Salkım 3 yıl önce evlendiği Ozan Düzdaş'tan boşanmıştı. Haberi sosyal medyadan duyuran Salkım "Herkese selam, üç yıl önce hayatımı birleştirdiğim Ozan Düzdaş ile bugünden itibaren yollarımıza ayrı devam edeceğiz. Sevgi ve saygı ile yürüttüğümüz evliliğimiz aynı sevgi ve saygı ile sonlanmıştır. Herkesten anlayış ve hoşgörü ile yaklaşmasını rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla" diye yazmıştı.