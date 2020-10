Yeşim Salkım'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar...

Geçtiğimiz günlerde kendisine küfreden sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’ü mahkemeye veren ve son dönemin konuşulan ismi olan Yeşim Salkım, YouTube’daki Katarsis programına konuk oldu.

İşte Yeşim Salkım'ın açıklamaları;

“Korkularım var. Gençken her şey daha kolaymış. Cesur bir çocuktum ben ve şu an baktığımda her şeyden korkuyorum, itiraf edemiyorum. Bu benim hikayem ve bu dünyadan ayrılırken hiç kimseden nefret ederek gitmek istemiyorum."

“Bu gemiden mutlu ineceğim"

"Kendin ol. Başkalarını taklit ederek mutlu olamazsın. Kendine ait bir karakterin olmalı ki sen mutlu olasın ve çevrendeki insanlara mutluluk verebilesin. Kimseyi üzme çünkü kırdığın yerden kırılırsın. İnsanları kırmamaya çalış çünkü bir gün yaşattığın her şey senin kapına gelip seni çalabilir ve çok üzülebilirsin. Bunlardan ders çıkar. Affetmek Allah'a mahsus. O kişiye (Gülben Ergen’e) söyleyebileceğim tek şey ben bu gemiden mutlu ineceğim ve inerken kendi adıma senden nefret etmeden ineceğim."

“Babamla geçiremediğim zamana üzülüyorum"

"Babamla geçiremediğim zamana çok üzülüyorum. O kadar güzel bir yuvanın bir başkası tarafından yıkılmış olmasını kaldıramıyorum. Benim ailem de böyle yıkıldığı için parçalanmış bir ailede kaç yaşınızda olursanız olun eğer geçmişinizdeki yaralar kapanmamışsa çok derin izler bırakıyor. O yüzden bende bunlardan ne kadar kaçtıysam hep yakalandım."

“Özgürlüğü seçtim"

"Ben her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi ve duyduğumda bir daha hatırlatıldı bana. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek. İhaneti duyduğu anda bir kadın bilsin ki onun devamı gelecektir ve o iş bitecektir. Ben gitmeyi seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Ayrıldıktan sonraki süreçte 48 kiloya düştüm. Kendimi nasıl öldürebilirim diye düşündüğüm dönemler oldu."

"Evlatlarımın çocukları olduğu zaman kök saldığımı ve o köklerin derinlere gittiğini hissedeceğim. Bu dünyadan ölüp gittikten sonra senden kalan köklerin olması ve onların o kökleri dünyaya bırakacak olması hayalim. Çoğu hayalimi gerçekleştirdim. En büyük hayalim torunumu kucağıma almak.”"