T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yeşim Salkım'dan sokak köpekleri için yaptığı öneriye tepki gösterenlere sert yanıt: Geri zekalılar

"Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda değil"

01 Nisan 2022 10:48

Sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerektiğini söylediği için tepki toplayan ve  kendisi için #yesimsalkımboykot etiketi açılan Yeşil Salkım, tepkilere sert bir dille yanıt verdi. 

Hakkında yapılan olumsuz yorumlara, bir video çekerek yanıt veren Yeşim Salkım, "Evet son derece adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini, bunun için belediyeleri, İçişleri Bakanlığını ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da 'Helvasını nasıl kardınız?' diye mi soracaktım ha geri zekalılar. Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Salkım sözlerinin devamında "Doğru tektir. Ben de doğru olanı yaptım. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Anladınız mı? Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben" dedi. 

Yeşim Salkımsokak köpekleriGeri zekalılaryesimsalkımboykotSokak köpekleri rehabilitasyon

Diğer Videolar

Yemen’de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli uzay programımız çerçevesinde bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz

CHP'li Subaşı: Amaç İBB'yi ekonomik açıdan zor duruma düşürmek, hizmet üretemez hale getirmek

Bakan Yardımcısı Birpınar: Türkiye bütün ambalajlı ürünleri geri dönüştürecek

Kars'ta "Kızım mülakatı kazandı, polisliğe giremedi" diyen vatandaşa Davutoğlu'ndan yanıt: Mülakatı kaldıracağız

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24