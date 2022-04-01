Yeşim Salkım'dan sokak köpekleri için yaptığı öneriye tepki gösterenlere sert yanıt: Geri zekalılar

Sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerektiğini söylediği için tepki toplayan ve kendisi için #yesimsalkımboykot etiketi açılan Yeşil Salkım, tepkilere sert bir dille yanıt verdi.

Hakkında yapılan olumsuz yorumlara, bir video çekerek yanıt veren Yeşim Salkım, "Evet son derece adil bir yayın yaptım. Sokaklardaki hayvanların rehabilitasyon merkezlerine alınmasını, orada bakılmasını ve bir yuvaya sahip olması gerektiğini, bunun için belediyeleri, İçişleri Bakanlığını ve hükümeti göreve çağırdım. Acılı bağlanmış olan iki babaya da 'Helvasını nasıl kardınız?' diye mi soracaktım ha geri zekalılar. Sizin ne düşündüğünüz benim umurumda değil." ifadelerini kullandı.

Salkım sözlerinin devamında "Doğru tektir. Ben de doğru olanı yaptım. Benim kadar hayvanları seven insan zaten yoktur. Anladınız mı? Hayvan sevgisinin ne olduğunu sizden öğrenecek değilim ben" dedi.