Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşım Hakan Eren ile seviştim

Yazar Şükran Kozalı'nın 'Eğreti Gelinler' romanından sinemaya uyarlanan, Yeşim Salkım'ın cesur sahnelerinin fragmana damgasını vurduğu 'Eğreti Gelin Ladik' filminin galası Beyoğlu Grand Pera Emek Sineması'nda yapıldı. Posta'nın haberine göre, filmle ilgili açıklama yapan Yeşim Salkım, "Ekibe bir vefa borcum var, çok uğraştılar. En heyecanlandığım filmlerim arasında yer alıyor.Buradakilerin hepsi bağımsız sinemaya gönül vermiş insanlar. Parasız yapılmış bir iş, ama gönülle yapılmış bir film" dedi. 49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, filmde birlikte rol aldığı Hakan Eren hakkında, "Hakan Eren'in performansı da şahane... 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim" şeklinde espri yaptı.