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Yeşilırmak’ta bir kişi 'boyu kadar' balığı elle yakaladı

O anlar çevredekiler tarafından kaydedildi

13 Ocak 2021 11:09

Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak'ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü. Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından elle avlandı.

55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkisinde nehrin kıyısında dev yayın balığını görüp suya giren yaşlı adam önce elindeki kesici aletle birkaç darbe vurdu. Sonra takip ettiği balığı uzun uğraşı sonucu yakaladı.

Nefes nefese kalması üzerine bir süre dinlenmesinin ardından solungaçlarından tutup kıyıya çıkardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi. Bazı vatandaşlar “Helal olsun dayı” diyerek alkışladı.

Kaynak: İHA

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