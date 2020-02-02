T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yeşilcam’ın Ömercik’i Ömer Dönmez'e veda

Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi

02 Şubat 2020 16:10

Yeşilçam'da Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez’i son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

1 Şubat'ta (dün) KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez’in cenaze namazı Üsküdar’daki Selimiye Camii’nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez’in Ailesi, Yeşilçam oyuncularında Edis Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Tabutu başına Ömercik’in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmleri baktı. Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol arkadaşı ‘Ayşecik’ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından ayrılmadı.

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu yada ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.

Yeğeni Burcu Şan ise, "Türkiye’nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim içinde. Ecel takdir ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyim de öteydi” şeklinde konuştu.

cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

ETİKETLER

habervideoyeşilçamvedacenazenamazkılındıömer dönmezömercikfilmsinemavizyonZeynep DeğirmencioğluEdis Hunistanbulüsküdarcamiililçe

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24