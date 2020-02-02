Yeşilcam’ın Ömercik’i Ömer Dönmez'e veda

Yeşilçam'da Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez’i son yolcuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

1 Şubat'ta (dün) KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez’in cenaze namazı Üsküdar’daki Selimiye Camii’nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez’in Ailesi, Yeşilçam oyuncularında Edis Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Tabutu başına Ömercik’in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmleri baktı. Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol arkadaşı ‘Ayşecik’ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu ise tabutun başından ayrılmadı.

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu yada ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.

Yeğeni Burcu Şan ise, "Türkiye’nin başı sağ olsun. Dayım iyi bir insandı. Saygılıydı. Ani oldu bizim içinde. Ecel takdir ilahi. Çocukluğum elinde geçti. O benim dayım ama ağabeyim de öteydi” şeklinde konuştu.

cenaze namazının ardından Ömer Dönmez’in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.