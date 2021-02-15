Yeryüzüne Yerleşmek: Art On İstanbul, Ahmet Çerkez’in resim sergisini T24 okurları için anlatıyor

T24 Kültür Sanat

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan sanat galerisi Art On İstanbul, sanatçı Ahmet Çerkez’in yeni sergisi ‘Yeryüzüne Yerleşmek’e ev sahipliği yapıyor. Art On İstanbul galeri direktörü Gökşen Buğra, Çerkez’in eserleri için eski bir zamanda yapılmış, hiç kimseye gösterilmeden rulolar halinde saklanmış ve bugün yeniden ışığa çıkmış gibi olduklarını söyledi.

13 Mart tarihine kadar görülebilecek sergide Çerkez’in eserlerinin insanoğlunun bir kara parçasına yerleşmesi, aile kurması, çoğalması ve alanını genişletmesi konularına, hayat kurma/hayatta kalma ekseninde yeniden döndüğünü belirten Buğra; serginin, bu kez insanın doğal afetler ya da başına gelen felaketler sonrasında yeryüzüne yeniden adapte olması ve yaşamını yeniden inşa etmesini merkeze aldığını söyledi ve Çerkez’in resimlerini de yaşamın ilk gününe başlar gibi sakin ve yalın bir üslupla kurduğunu nakletti.

İnsanın, hayatına yeniden başlayabilmek için bir felaketin getirdiği trajediye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Buğra; felaket karşısında yeniden başlama, yeni bir alan belirleme, yerleşme ve yaşamı sürdürme motivasyonunun, Ahmet Çerkez’in resmini temellendirdiği konu olduğunu söyledi ve T24 okurları için sergiyi gezdirdi: