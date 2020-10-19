Yerli uçan araba "Tusi'nin" test sürüşlerine başlandı

Adını 13. Yüzyılın önemli İslam bilim insanlarından biri olan Nasirüddin Tusi’den alan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Bölümü tarafından geliştirilen yerli uçan araba “Tusi” test sürüşlerine başladı.

Kapalı alan test sürüşlerini başarı ile tamamlayan araç Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadı’nda açık alan test sürüşünü yaptı. Test sürüşlerinden sonra araç için gerekli tüm çalışmaları devam ettireceklerini söyleyen Mekatronik Bölümü Öğretim Görevlisi Umut Us, “Denemelerimizden sonra daha iddialı uçuş testlerine başlayacağız” dedi.