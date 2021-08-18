'Yerli Marilyn Monroe' ismiyle tanınan Melek Karahan dükkânının önünde oturan çocuğu darp etti

Ünlü Amerikan ikonu Marilyn Monroe 'ya olan benzerliğiyle Mardin'de tanınan Melek Karahan, dükkânının önünde oturan dilenci kızı iş yerine götürüp kapıyı kapatmaya çalıştı. Çevredekilerin engellediği olayın ardından küçük kızı kaldırıp yere atarak darp etti. Etrafındaki vatandaşlara da hakaretler savurduğu öğrenildi. .

Mardin'de 'yerli Marilyn Monroe' olarak tanınan Melek Karahan, sabun sattığı dükkânının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı.

Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atıp darp etti. Karahan'ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA