'Yerli' Iron Man; iki kişi yardımıyla 1 saatte giyinebiliyor: "Çok karmaşık bir şeymiş"

Ünlü aktör Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği 'Iron Man'ın(Demir Adam) zırhının benzeri, yazılımcı Tolga Özuygur tarafından tasarlandı.

'Demir Adam' zırhı sesli komut sistemiyle çalışıp ateşleme yapabiliyor. Sosyal medyada 'Yerli Ironman' ismiyle anılan Özuygur, zırhı 1 buçuk yılda tamamladığını söyledi.

Video paylaşım platformunda paylaştığı videolarıyla tanınan Tolga Özuygur İstanbul’un Seyrantepe ilçesindeki atölyesinde 1 buçuk yıl önce başladığı demir adam zırhı projesini pandemi döneminde bitirmeyi başardı. Zırhın tüm sistemlerini bir elektronik alt yapı ve ses komutlarıyla hareket ettirebiliyor.

Zırhın yapımına 1.5 yıl önce başladığını ve zırhın birçok farklı teknikler kullanılarak yapıldığına dikkat çeken Özuygur, tamamen ses komutlarını algılayarak harekete geçtiğini ancak giyilmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

"Sonuçta filmlerde gördüğümüz kadar kolay giyilip çıkarılabilen ekipmanlar değil bunlar. Filmde 1 saniye içinde giyildiğine bakmayın. İki kişi yardımı ile 1 saat içinde giyebiliyorum ve bu tarz bir şeyi giyip içinde hareket edebilmek çok zor" diyen Özuygur, "Giyilebilen bir şey üretmek gerçekten çok karmaşık bir şeymiş bu süreç içinde bunu öğrenmiş oldum" dedi.