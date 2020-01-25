Yerini telefonla bildirmişti; enkaz altından 13 saat sonra çıkarıldı

25 Ocak 2020 15:35
Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı Kalay apartmanının 3'üncü katında oturan Hatun Yamış, yakınlarını cep telefonuyla arayarak, enkaz altındaki yerini söyledi.
Arama çalışmalarını izleyen yakınlarının verdiği bilgiler ışığında, AFAD çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.
Hatun Yamış, depremden yaklaşık 13 saat sonra elinde cep telefonuyla enkaz altından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Elazığ depremi AFAD tarafından 6.8, Kandilli tarafından 6.6 büyüklüğünde ölçüldü.
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