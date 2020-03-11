Yerel yönetimlerden Koronavirüs farkındalığı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve kısa sürede küresel bir salgına dönüşen Koronavirüs Türkiye'de de görüldü. İlk Koronavirüs vakasının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmasının ardından yerel yönetimler Koronavirüs ile ilgili olarak farkındalık çalışmalarına başladı. Çeşitli belediyeler tarafından yapılan bilgilendirme videolarında, Koronavirüs'e karşı alınacak önlemler ve salgın ile nasıl mücadele edileceği anlatıldı.

Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesi Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra yerel yönetimleri de harekete geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi, Şanlıurfa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan videolar yayınladı.

Söz konusu videolarda, Koronavirüs'ün yayılmasına engel olmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve ellerin sık sık ve en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği anlatılıyor. Özellikle ellerin yıkanmadan yüz bölgesine dokunulmaması gerektiğine dikkat çekilen videolarda, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin öneminden bahsediliyor. Videolarda ayrıca, diğer insanlarla en az 1 metre boşluk bırakarak 'sosyal mesafelendirme' uygulanmasının önemi vurgulanıyor.