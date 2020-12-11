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Yerel televizyon sunucusunun Korona isyanı viral oldu

“İngilizce bilsem İngilizceyle de söyleyeceğim"

11 Aralık 2020 09:29

Hatay’da yayın yapan hrt TV sunucusu Ali Yolcu, Koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında bulunan Hatay'da yasakların yetersiz olduğunu sile getirerek isyan etti. İktidara seslenen Yolcu, defalarca “Hatay, 14 günlük karantina istiyor” dedi. 

“İngilizce bilsem İngilizceyle de söyleyeceğim. Arapçayla söylesem işe yarar mı bilmiyorum" diyen Yolcu, isyanını Arapça da dile getirerek “Hatay’ı kapatın. Erkek ya da kadın fark etmeksizin her gün en az 40-50 kişi hayatını kaybediyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada  “Hatay’da servis doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 84,8” demişti.

 

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