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Yerel seçimlerde belediye başkan adaylığını vaaz kürsüsünde duyuran imama tepki yağıyor

13 Kasım 2018 18:43

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Merkez Camii imamı İmdat Atmaca, cuma namazı öncesi cami kürsüsünde dini konulardaki vaazının sonunda yaklaşan yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday olmak için istifa ettiğini duyurdu, hizmete talip olduğunu açıkladı. İmam İmdat Atmaca'nın vaaz kürsüsünde yaptığı adaylık konuşma görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Kürsüden yapılan adaylık açıklamasıyla ilgili konuşan Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Ahmet Şark, cami kürsüsünü siyasete alet etmenin, dini, vicdani ve insani olmadığını belirterek, "Bu büyük vebaldir" dedi.

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