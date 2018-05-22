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Yerel gazete sahibine sopalı saldırı!

22 Mayıs 2018 18:27

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi Şener Alevci (41), İncirliova ilçesindeki evinin önünde 2 kişinin sopalı saldırısı sonucu başından yaralandı. Polis, bir gün önce de otomobilinin arka lastikleri kesilen Alevci'ye saldıranların yakalanması için çalışma başlattı. Koçarlı'da haftalık yayın yapan yerel 'Koçarlı Haber' gazetesinin imtiyaz sahibi Şener Alevci, dün saat 08.30 sıralarında, iş yerine gitmek üzere İncirliova'da Cumhuriyet Caddesi'ndeki evinin önüne çıktığı sırada, 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Başından yaralanan Alevci yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Eşi tarafından yarı baygın halde bulunan Şener Alevci, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan Alevci, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Şener Alevci, saldırganlardan şikayetçi oldu. Gazeteci Şener Alevci, kendisine saldıran kişileri tanımadığını belirtip, "Arkamdan yaklaşıp, başıma sopa ile vurdular. Neye uğradığımı şaşırıp, yere yığıldım. Saldırganların yakalanıp, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi. Bir gün önce de Alevci'nin evinin önünde park halinde duran otomobilinin arka iki lastiği bıçakla kesilmişti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Soruşturma başlatan polis, iki olay arasında bir bağlantı olup olmadığının araştırıldığını, saldırganların yakalanması için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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