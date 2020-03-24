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Yere yığılan şahsa, virüs endişesiyle kimse müdahale edemedi

24 Mart 2020 12:53

Bingöl’de fenalaşarak yere yığılan epilepsi hastasına, Koronavirüs endişesiyle kimse müdahale edemeyerek izlerken, sağlık ekipleri devreye girdi.

Olay, kent merkezinde Genç Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Epilepsi hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki R.D., nöbet geçirerek kaldırım üzerinde yığıldı. Şahsı gören vatandaşlar ise son günlerde Türkiye'de de her geçen biraz daha yayılan Koronavirüs endişesiyle müdahale edemeyerek sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan durumu uzakta bekleyerek izleyen vatandaşların o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kısa sürede olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri, şahsı devlet hastanesine sevk etti. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan olayı gören esnaflardan Mehmet Balat, “Burada bir vatandaşımız bayıldı. Ama bu salgınlardan dolayı kimse yanaşmadı, 112’yi aradık gelip götürdüler. Bu hastalıktan dolayı kimse kimseye yanaşmıyor, o korku herkeste var” dedi.

 

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