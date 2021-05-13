Yere yatırdıkları vatandaşa şiddet uygulayan bekçiler, müdahale etmek isteyen kişiyi kovalayarak havaya ateş açtı

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir videoda bekçilerin bir vatandaşa şiddet uyguladığı görüntüler yer aldı. Yere yatırdıkları kişiye şiddet uygulayan 4 bekçi aynı zamanda olay yerine gelen bir vatandaşı da tekmeleyerek kovaladı.

Videoda müdahale sırasında küfür ettiği de duyulan bekçilerin aynı zamanda hava ateş açtıkları da duyuluyor.

Tolga Özçelik isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntülerde, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği iddia edilen bir vatandaş, 4 bekçi tarafından yere yatırılıp darp edilirken, bekçilerin yanına gelen bir diğer kişi ise yine tekmelenerek kovalanıyor.

Görüntüleri paylaşan Tolga Özçelik, video ile birlikte "Görüntüler İstanbul'dan gece yarısı sokağa çıkma kısıtlamasını sözde ihlal eden bir vatandaşı bekçiler orantısız bir şekilde müdahale etti. Biz aman dileyene el kaldırmayan bir milletin torunlarıyız. Bekçilerin yerde yatan vatandaşın elleri bağlı iken vurması üzücü bir durum" ifadelerini ekledi.

Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama: İdari soruşturma başlatılmıştır

Fatih Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, devriye ekiplerinin bir kavgaya müdahale ettiği belirtildi. Kaymakamlık açıklamasında olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan, güvenlik güçlerimizin kamu huzurunu bozan şahıslara yönelik müdahalesi ve kelepçe uygulamasına ilişkin görüntülere dair yapılan incelemelerde; Katip Kasım Mahallemizde bugün saat: 03.30 sıralarında bir kavga olayı meydana gelmiştir. Görevlilerimizce şahıslara dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuş, ancak yapılan uyarıların dikkate alınmaması ve mukavemette bulunulması üzerine müdahale edilmiştir. Şahısların; Uyuşturucu Madde Ticareti, Görevli Memura Mukavemet, Kapkaç, Yağma (Gasp), Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama suçlarından çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıslardan Ş.B.’nin Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Olay sırasında alkollü oldukları tespit edilen şahısların karakolda şikayetçi olmamaları üzerine, haklarında sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket etmekten idari işlem uygulanmıştır. Olaya müdahale eden görevli personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.