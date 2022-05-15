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Yere dökülen isotu satışa sunan esnafa ceza

Tesadüfen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı

15 Mayıs 2022 20:27

Şanlıurfa’da, yere dökülen isotu toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası kesildi. Satılmak istenen biberler iise imha edildi.

Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu. Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı. İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Şanlıurfayere dökülen isotesnafpara cezası

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