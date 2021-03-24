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Yer Trabzon; boğulmak üzere olan kız çocuğunu böyle kurtardı

"Onu bırakmayacağımı söyledim"

24 Mart 2021 16:44

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün ilçenin Çarşı Mahallesi kıyısındaki Sürmene İskelesi'nde 15 yaşındaki S.Ş. dengesini kaybedip denize düştü. Çevrede devriye görevi yapan bekçilerden Hasan Kulaç, durumu fark edip üzerindeki üniformayı çıkararak suya atladı.

Diğer bekçiler ise sağlık ekiplerine bildirdi. Kulaç, suda çırpınan S.Ş.'yi kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Ş., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan S.Ş.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada kurtarma anı, cep telefon kamerası ile görüntülendi. 

"Onu bırakmayacağımı söyledim"

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, iskeleden denize düşen S.Ş.'yi boğulmak üzereyken, suya atlayarak kurtaran bekçi Hasan Kulaç, o anları anlattı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Kulaç, "Düşen kız kardeşimizin yüzme bilmediğini, bunun için de korku ve panik içinde olduğunu gördüm. Üzerimi çıkarıp hemen suya atladım. Suda ona sakin olmasını ve onu bırakmayacağımı söyledim.

"Dalgalardan dolayı kollarım ve bacaklarımdan yaralandım"

Sırtıma alarak, arkadaşların attığı ip yardımıyla kıyıya yanaştım. Deniz de dalgalı olduğu için kollarım ve bacaklarım biraz yaralandı. Ama kız kardeşimizi sudan sağlam şekilde çıkartmayı başardım. Kız kardeşimiz iyi olduğu için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: DHA

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