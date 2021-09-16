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Yer Şanlıurfa; sopalarla birbirlerine böyle vurdular

Taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

16 Eylül 2021 14:02

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çocukların kavgasına karışan büyükler sopalarla birbirlerine acımasızca vurdu. Kocasının darp edilmesini cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kadın, "İmdat" diyerek komşulardan yardım istedi.

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