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Yer Şanlıurfa; kavga edenlere arabayla defalarca çarptı

Tedavi altına alınan 6 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

27 Haziran 2021 13:54

Şanlıurfa'da önceki gün yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı kavga sırasında bir sürücünün kavga edenlere araçla çarptığı görüldü. Görüntüler tepki topladı.

Şanlıurfa'da önceki gün yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin kavga edenlere defalarca araçla çarptığı görüldü. O anlara sosyal medyada tepki yağdı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 6 kişinin yaralandığı kavga nedeniyle bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulansla hastaneye götürürken 2 yaralı ise araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kavgaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde ise otomobille sokakta gidip gelen bir şahısın kavga edenlere defalarca çarptığı görüldü. Otomobilin yerdekileri ezmemesi için başka bir araçla yolun kapatıldığı görüldü.

Olay sonrası bölgeye giden polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

 
 
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