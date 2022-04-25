Yer Rize; aynı araçla 10 saniyede 2 kaza yaptı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde bir araç sürücüsü, bir motosikletli yola aniden çıkınca 10 saniyede 2 kaza yaptı.

Kaza Büyükköy belde merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, grup halinde doğa gezisine çıkan motorcu gruptan bir kişi aniden yola çıkınca arkadan gelen araç motora çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda kaza yaptı. Araç yaptığı manevra ile ilk olarak arkadan kamyonete çarparken, sürücüsünün hâkim olamadığı araba geriye doğru kayarak yol kenarında park halinde bulunan panelvan minibüse çarparak durabildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapılan müdahaleyle kaza yapan araç içerisindeki kişiler çıkarıldı.

Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA-DHA