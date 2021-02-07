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Yer Osmaniye; sokak ortasında çatıştılar!

Sokak ortasında silahla çatışanlardan biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı

07 Şubat 2021 11:45

Osmaniye’de "kız meselesi" yüzünden aralarında husumet bulunduğu söylenen iki kişi birbirlerine kurşun yağdırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay Fakıuşağı Mahallesi’nde meydana geldi. H.Ç. isimli şahıs, H.S.D.'ye bir sitenin girişinde pusu kurdu. Apartmanın kapısından çıkan H.S.D.'ye kurşun yağdırmaya başlayan H.Ç., aynı şekilde karşılık gördü.

Dakikalarca birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanılan silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasından teşhis ettikleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yerleri belirlenen şahıslar düzenlenen ayrı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S.D. serbest bırakılırken H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

osmaniyeçatışmasilahFakıuşağı

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