Yer Osmaniye; sokak ortasında çatıştılar!

Dakikalarca birbirlerine kurşun yağdıran şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanılan silahlı çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerasından teşhis ettikleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yerleri belirlenen şahıslar düzenlenen ayrı operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.S.D. serbest bırakılırken H.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA