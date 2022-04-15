Yer Maltepe; çocuğa akan trafikte otomobil kullandırdı

İstanbul Maltepe'de bir çocuğa akan trafikte otomobil kullandırıldığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir çocuğa otomobil kullandırıldığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde çocuğunun yanında bir yetişkinin olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA