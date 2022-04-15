T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yer Maltepe; çocuğa akan trafikte otomobil kullandırdı

O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

15 Nisan 2022 15:42

İstanbul Maltepe'de bir çocuğa akan trafikte otomobil kullandırıldığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir çocuğa otomobil kullandırıldığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde çocuğunun yanında bir yetişkinin olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

istanbulmaltepetrafikaraçaraba

Diğer Videolar

İyi Parti: Bir tarafta 10 maaşlı danışmanlar, diğer tarafta sömürülen milletimiz; bu düzen bitecek

İznik Gölü’nde yaşanan siyanobakteri artışı nedeniyle göle girmek yasaklandı

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Mera, ofisinde vurularak öldürüldü

Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta markete silahlı saldırı: "Ben, devletten, kolluk kuvvetlerinden olayın akıbetini, sonucunu bulmalarını istiyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24