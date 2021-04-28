Yer İspanya; taraftarlar, aşırı sağcı liderlerin takımlarını ziyaretinden sonra tesisleri temizledi...

İspanyol futbol kulübü Rayo Vallecono'nun taraftarları, aşırı sağcı olarak tanımlanan Vox partisinin liderleri Santiago Abascal ve Rocio Monasterio'nun takımlarının maçını izlemelerinin ardından tesisi temizledi.

İspanya ikinci liginde iki gün önce oynanan Rayo Vallecano - Albacete maçını, 'ırkçı' görüşleri nedeniyle tepki geçen Vox partisinin liderleri Alvaro Jimenez ve Manuel Fuster tribünde izledi.

​Kulübün sahibi Raul Martin Presa’nın aşırı sağcı liderleri tesise davet ederek tarihlerini lekelediğini belirten taraftarlar, ertesi gün 'bu lekeyi temizlemek için' stadı baştan aşağı yıkadı.

​Football Espana'nın haberinde taraftarların 'stadı faşizmden arındırmak için dezenfekte ettikleri' belirtildi.

İlginç protestonun görüntüleri, ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu.