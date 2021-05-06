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Yer Hatay; 'dur' ihtarına uymadı, polisi ezdi

Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı

06 Mayıs 2021 21:37

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bir polis memuruna ezdikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri kimliği belirsiz bir şahıs idaresindeki plakasız bir motosikletli durdurmak istedi.

Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden sürücü bir polis memuruna çarpıp yaya kaçmaya çalıştı. Şahıs kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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