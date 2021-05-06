Yer Hatay; 'dur' ihtarına uymadı, polisi ezdi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Hatay'ın Samandağ ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bir polis memuruna ezdikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı.</p>\n<div class="detail-news-meta _flex _jcsb _aic">\n<div class="editor-col _flex _aic">\n<div class="editor-info">\n<p>Cumhuriyet Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis ekipleri kimliği belirsiz bir şahıs idaresindeki plakasız bir motosikletli durdurmak istedi.</p>\n<p>Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam eden sürücü bir polis memuruna çarpıp yaya kaçmaya çalıştı. Şahıs kovalamaca sonucu gözaltına alındı.</p>\n<p>Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. </p>\n<p><strong>Kaynak: DHA</strong></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>