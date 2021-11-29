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Yer Bursa; önce dövdüler sonra denize attılar

Yaralı şahıs atıldığı denizden polis tarafından çıkarıldı

29 Kasım 2021 13:51

Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülen şahıs daha sonra denize atıldı. Dayak sonrası denize atılan şahsın yardımına polis ve vatandaşlar koştu.

Olay, Mudanya ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kişi veya kişiler tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Dövdükleri şahıstan öfkesini alamayan kişi ya da kişiler onu denize atarak olay yerinden uzaklaştılar.

Darp edilip ve ardından denize atılan yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı şahsı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs atıldığı denizden polis tarafından çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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