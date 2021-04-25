Yer Bursa; kısıtlamada jandarmayı görünce böyle kaçtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Kozluca köyünde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen dışarıda toplanan bir grup, jandarma minibüsünü görünce bir anda kaçıştı. O anlar köyün güvenlik kameralarına yansıdı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iftar sonrası dışarıya çıkıp köy meydanında toplanan bir grup kendi aralarında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra köy meydanında geçen jandarma minibüsünü gören köylüler kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştı.

Grubun kaçıp sokak aralarında saklanmaya çalıştıkları anlar köyün güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Jandarma minibüsü geçtikten sonra gençler yine aynı yerde toplanıp muhabbetlerini sürdürdü.

Kaynak: İHA