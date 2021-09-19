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Yer Başakşehir; silahla, balyozla geldiler, sigara çalıp kaçtılar

O anlar kamerada

19 Eylül 2021 14:53

İstanbul Başakşehirde gece yarısı şarküteriye gelen hırsızlar balyozla kırdıkları camdan içeri girip paket paket sigara çaldı. Şüphelilerden, biri elinde silahla arkadaşlarına gözcülük yaparken, o anlar kameralara yansıdı.

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