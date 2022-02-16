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Yer Balıkesir; karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi

O anlar bir araçtakiler tarafından görüntülendi

16 Şubat 2022 20:11

Balıkesir’in Havran ilçesinde bir kişi karayoluna keçi tüyü döküp ateşe verdi. Olayı görenler şaşkınlık yaşadı. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Havran kavşağında yaşandı. Bir vatandaş elinde benzinle yola koyduğu keçi tüylerini yaktı ve ‘Havran’ı ateşe vereceğim’  dedi. 

Eylemde bulunduğu sanılan kişi yakalanırken, Havran-Edremit ve Balıkesir-Havran karayolunda kısa süreliğine duran trafik akışı yeniden sağlandı. 

Yapılan incelemede kimliğinin İ.A. olduğu tespit edilen kişinin Kocadağ Mahallesi’nde yaşadığı tespit edildi. İnceleme sonrası kişinin meczup olduğu anlaşıldı.

Kaynak: İHA

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