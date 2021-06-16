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Yer Avcılar; önce birlikte çay içtiler sonra bıçakladı

Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

16 Haziran 2021 14:26

İstanbul Avcılar’da bir kişi birlikte çay içtikten sonra yolda yürüdüğü adamı bacağından art arda bıçakladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.B. isimli adam daha önceden tartıştığı şahısla iş yerinin karşısındaki çay ocağında çay içti. Çay içtikten sonra adamla birlikte masadan kalkan S.B. art arda 3 kez bacağından bıçaklandı. Şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin S.B.’nin yardımına koştu. Olay yerine gelen ambulans ile S.B. hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.

Kaynak: İHA

Avcılarbıçakladıçayiçtiler

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