Yer Adana; cep telefonunu çalan kapkaççıyı böyle kovaladı

Adana'da öz çekim yaptıktan sonra sokakta cep telefonu çalınan genç kadın ve kardeşi kapkaççıyı uzun süre kovalayıp yakalayamadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaldırımda yürürken öz çekim yapan kardeşlerin telefonunu karşıdan gelen bir kişi, alıp kaçmaya başladı. İki genç kadın da kapkaççının arkasından onu kovaladı. Bir süre kovalama devam etti. Kapkaççı bir apartmanın bahçesine girip tel örgülerin üzerinden atlamaya çalıştı. Bu arada kardeşler tam yakalayacakken kapkaççı tel örgülerin üzerinden atlamayı başarıp kaçtı.

Genç kadın da arkasından tel örgülerden geçmeye çalıştı ancak kapkaççı olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kardeşler daha sonra polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Kenan P. (34) olduğunu belirledi. Kenan P. Seyhan ilçesindeki adresine baskın düzenlenerek gözaltına alındı.

Şüphelinin çaldığı cep telefonunu Büşra Ölker’e teslim edildi.

Şüpheli ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.