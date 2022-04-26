Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a, Abdullah Öcalan eleştirisi yapan vatandaş gözaltına alındı

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a “Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir” diye tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı.

CHP’den ayrılarak Yenilik Partisi’ni kuran Öztürk Yılmaz’a Batman ziyareti sırasında, "Abdullah Öcalan’a terörist deniliyor. Öcalan terörist olur mu? Size göre öyle, bize göre değil. Eğer Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir” diyen Kadri Gürel isimli vatandaş gözaltına alındı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Gürel, Yılmaz’a “Biz çok çektik. Gelip burada oy istiyorsunuz Ankara’da terörist diyorsunuz. Buraya gelen HDP’ye gitsin. Ankara’ya giden terörist diyorsunuz. Bunu diyen Batman’a ayak basmasın. HDP ile kaynaşmayan Batman’a gelip bizi kandırmasın. Selahattin Demirtaş niye içerde. Abdullah Öcalan’a terörist deniliyor, Ermeni deniliyor. Öcalan terörist olur mu ya? Size göre öyle, bize göre değil. Eğer Öcalan’a terörist diyorsanız 40 milyon Kürt var hepsine terörist diyorsunuz demektir. HDP’den başka kimseye oy yok” demişti.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü de Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu: "Tüm demokratik değerleri ortadan kaldıran Akp icraatlarına yeni icraat ekliyor. Öztürk Yılmaz’ın Batman ziyareti sırasında aşağıdaki diyaloğu yapan Kadri Gürel, “örgüt propagandası” suçlamasıyla sabaha karşı evine yapılan baskın ile gözaltına alınmış."