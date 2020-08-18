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Yenilenen Moda Vapuru, Boğaz'a geri döndü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu

18 Ağustos 2020 15:23

Haliç Tersanesi’nde 8 aylık yoğun bir çalışmayla baştan sona yenilenen Moda Vapuru, bugün denizle buluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı videoyla geri dönüşünü duyurduğu Moda Vapuru, Boğaz'ın sularıyla buluştu. Moda Vapuru Boğaz'ın serin sularına geri döndü. Çocuklara özel oyun alanları, engelli uyumlu düzenleme, bisiklet park alanları da içeren vapurun koltuk renklerini ise İstanbullular seçti. 

Vapur, seferlerini 5 kuruşa yapıyor. 

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