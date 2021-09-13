Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Aşı olmayı düşünmüyorum, mRNA, 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Koronavirüs aşısı olmadığını açıkladı. Aşı olmayı düşünmediğini söyleyen Erbakan, mRNA aşısına yönelik "mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Konya'daki parti çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, burada gazetecilerin soruları yanıtladı.

Koronavirüs aşısına karşı şüphelerinin olduğunu söyleyen Erbakan, "Biz pandeminin başında bir demeç vermiştik. O zaman demiştik ki bu virüs siyonizmin amaçlarına hizmet edecek. Şu anda da aynı endişemiz devam ediyor" dedi.