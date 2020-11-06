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Yeniden gündem olan sohbet; Menzil tarikatı liderinin depremle konuştuğunu, depremi durdurduğunu iddia etti

“Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor”

06 Kasım 2020 16:06

YouTube'a geçtiğimiz aylarda yüklenen bir video Twitter'da yeniden gündem oldu. Söz konusu videoda tarikatın ileri gelenlerinden biri olduğu belirtilen Şemseddin Bektaşoğlu, Menzil lideri Şeyh Gavs’ın, depreme “Sakinleş” dediğini ve böylece onu durdurduğunu iddia ediyor. 

Menzil tarikatı üyelerinin sohbet ettiği, tarikatın bir ileri gelenlerinden olduğu belirtilen Şemseddin Bektaşoğlu'nun toplantıya katılanlara Menzil lideri Şeyh Gavs’ın ‘kudretinden’ bahsettiği görülüyor.

Videoda konuşan Bektaşoğlu, ayrıca “Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor” iddiasında bulunuyor ve şunları söylüyor;

"Zelzele (deprem) kendi lisanıyla ona cevap verdi"

“Halk korktu, telaş etti, sokağa çıktı. Bundan [Şeyhten]yardım istediler. Bu da zelzeleye doğru hitap etti; ‘ey zelzele’ dedi. ‘Sen Allah’ın bir mahlûkusun’ dedi. Allah’tan seni sakinleştirmesini dilerim’ dedi. ‘Sakinleş’ dedi. Zelzele kendi lisanı haliyle ona cevap verdi. Dedi ki; ‘Sana itaat olunmakla emrolundum’ dedi ve zelzele bitti. Keramat-i evliyayı (Şeyh Gavs’tan bahsediyor) baştan çıkaracak bir hadise daha. Allah’tan istiyor, kendi bir şey yapmıyor. ‘Yarabbi zelzeleyi durdur’ diyor, Allah da durduruyor. Aç sen de kanalları, duası makbul bir makama gel, Allah senin de dediğini yapsın. Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor işte, ortada.”

Bu sohbet sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi; işte kullanıcıların sohbetle ilgili bazı paylaşımları; 

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menziltarikatliderŞemseddin BektaşoğludepremzelzeleMenzil lideri Şeyh Gavsşeyh gavsgavs

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